МЧС: уровень воды в четырёх реках Сочи поднялся до опасных отметок

Уровень воды в реках Сочи: Западный Дагомыс, Херота, Псоу и Хоста — поднялся до неблагоприятных и опасных отметок после ливня. Об этом сообщает пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

«Наблюдается подъём уровней (воды. — RT) рек города Сочи с достижением неблагоприятных и опасных отметок: Западный Дагомыс, Херота, Псоу, Хоста», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Уточняется, что реки из берегов не выходили.

Как добавили в ведомстве, три единицы техники МЧС России откачивают воду из низменных участков улиц Азовская, Несебрская и участка автодороги в селе Весёлом.

Ранее сочинские власти сообщили о готовности к эвакуации жителей в случае необходимости в связи с ожидающимися ливнями и смерчами и потребовали свернуть все палаточные лагеря возле рек.

Как сообщили в мэрии Сочи, все экстренные службы работают в усиленном режиме, жизнеобеспечение города не нарушено.