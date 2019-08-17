В мэрии Сочи рассказали о ситуации в городе после сильного ливня
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- РИА Новости
«В МЧС звонков о происшествиях в связи с непогодой не поступало», — рассказали РИА Новости в администрации города.
По данным агентства, ливень продолжился в Адлерском районе, в городе сохраняется угроза формирования смерчей.
Ранее сочинские власти сообщили о готовности к эвакуации жителей в случае необходимости в связи с ожидающимися ливнями и смерчами и потребовали свернуть все палаточные лагеря возле рек.
Сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН рассказал о погоде в центральной части России в августе.