В Сочи заявили о подготовке к эвакуации жителей из-за непогоды

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Сочинские власти сообщили о готовности к эвакуации жителей в случае необходимости в связи с ожидающимися ливнями и смерчами и потребовали свернуть все палаточные лагеря возле рек.

Об этом заявили в администрации Сочи. 

В ближайшие выходные в курортном городе прогнозируются сильные дожди с грозами, возможны формирование смерчей над морем и резкий подъём уровня воды в реках.

«Поэтому глава города Анатолий Пахомов потребовал свернуть все палаточные лагеря вблизи рек. Подготовлены все силы и средства для эвакуации жителей», — говорится в сообщении.

Согласно прогнозам, основной удар стихии придётся на Лазаревский район города.

Ранее в Приморье объявили штормовое предупреждение из-за выхода тайфуна «Кроса» в северо-восточную часть Японского моря.

Сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН рассказал о погоде в центральной части России в августе.

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