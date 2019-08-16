В Сочи заявили о подготовке к эвакуации жителей из-за непогоды

Сочинские власти сообщили о готовности к эвакуации жителей в случае необходимости в связи с ожидающимися ливнями и смерчами и потребовали свернуть все палаточные лагеря возле рек.

Об этом заявили в администрации Сочи.

В ближайшие выходные в курортном городе прогнозируются сильные дожди с грозами, возможны формирование смерчей над морем и резкий подъём уровня воды в реках.

«Поэтому глава города Анатолий Пахомов потребовал свернуть все палаточные лагеря вблизи рек. Подготовлены все силы и средства для эвакуации жителей», — говорится в сообщении.

Согласно прогнозам, основной удар стихии придётся на Лазаревский район города.

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