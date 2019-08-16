В Сочи заявили о подготовке к эвакуации жителей из-за непогоды
Об этом заявили в администрации Сочи.
В ближайшие выходные в курортном городе прогнозируются сильные дожди с грозами, возможны формирование смерчей над морем и резкий подъём уровня воды в реках.
«Поэтому глава города Анатолий Пахомов потребовал свернуть все палаточные лагеря вблизи рек. Подготовлены все силы и средства для эвакуации жителей», — говорится в сообщении.
Согласно прогнозам, основной удар стихии придётся на Лазаревский район города.
Ранее в Приморье объявили штормовое предупреждение из-за выхода тайфуна «Кроса» в северо-восточную часть Японского моря.
Сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН рассказал о погоде в центральной части России в августе.