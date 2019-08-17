Якутские спасатели эвакуировали упавшую с 50-метровой скалы девушку

В Нерюнгринском районе Якутии девушка оступилась и упала с 50-метровой скалы. Спасатели эвакуировали пострадавшую.

Как сообщает РИА Новости, операция по спасению девушки длилась два часа.

Как рассказал начальник поисково-спасательного отряда Анатолий Гежа, на месте происшествия «малейшая неосторожность вызывает камнепад».

«Наладили переправу, спасатели с помощью альпинистского снаряжения спустились, девушка была в сознании, оказали первую медицинскую помощь, наложили шину, подозревая закрытый перелом руки, дополнительно наложили шейный бандаж, поместили пострадавшую на специальные носилки и со всеми предосторожностями подняли, передали врачам скорой помощи», — цитирует его агентство.

Ранее турист упал со смотровой площадки хребта Малый Бамбак в Краснодарском крае, спасатели эвакуировали его на вертолёте.

В начале августа спасатели эвакуировали с Эльбруса румынского альпиниста, который получил травму ноги во время восхождения.