Спасатели эвакуировали с Эльбруса травмированного альпиниста

Спасатели эвакуировали с Эльбруса румынского альпиниста, который ранее получил травму ноги во время восхождения.

«Спасатели МЧС России эвакуировали альпиниста 1986 года рождения из Румынии до Поляны Азау, где передали сотрудникам скорой помощи для оказания помощи», — сообщили в МЧС.

В ведомстве напомнили, что горы являются местом повышенной опасности для жизни и здоровья людей.

Ранее альпинист из Румынии получил травму при восхождении на Эльбрус, после чего к нему выдвинулись трое специалистов Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.