Спасатели эвакуировали с Эльбруса травмированного альпиниста

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Спасатели эвакуировали с Эльбруса румынского альпиниста, который ранее получил травму ноги во время восхождения.
Спасатели эвакуировали с Эльбруса травмированного альпиниста
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«Спасатели МЧС России эвакуировали альпиниста 1986 года рождения из Румынии до Поляны Азау, где передали сотрудникам скорой помощи для оказания помощи», — сообщили в МЧС.

В ведомстве напомнили, что горы являются местом повышенной опасности для жизни и здоровья людей.

Ранее альпинист из Румынии получил травму при восхождении на Эльбрус, после чего к нему выдвинулись трое специалистов Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.

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