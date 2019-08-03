Спасатели эвакуировали с Эльбруса травмированного альпиниста
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«Спасатели МЧС России эвакуировали альпиниста 1986 года рождения из Румынии до Поляны Азау, где передали сотрудникам скорой помощи для оказания помощи», — сообщили в МЧС.
В ведомстве напомнили, что горы являются местом повышенной опасности для жизни и здоровья людей.
Ранее альпинист из Румынии получил травму при восхождении на Эльбрус, после чего к нему выдвинулись трое специалистов Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.