Альпинист из Румынии получил травму при восхождении на Эльбрус

Альпинист из Румынии получил травму ноги во время восхождения на Эльбрус, ему на помощь пришли спасатели.

«В 8:40 мск в субботу поступила информация, что в Эльбрусском районе на высоте 5100 м на горе Эльбрус альпинист из Румынии получил травму ноги», — приводит РИА Новости сообщение регионального ГУ МЧС.

На место происшествия выдвинулись трое специалистов Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС России по Кабардино-Балкарии спасли пермского альпиниста, который сорвался в ущелье Адыр-Су.