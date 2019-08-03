Альпинист из Румынии получил травму при восхождении на Эльбрус
- Эльбрус / © Serguei Fomine
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«В 8:40 мск в субботу поступила информация, что в Эльбрусском районе на высоте 5100 м на горе Эльбрус альпинист из Румынии получил травму ноги», — приводит РИА Новости сообщение регионального ГУ МЧС.
На место происшествия выдвинулись трое специалистов Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.
Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС России по Кабардино-Балкарии спасли пермского альпиниста, который сорвался в ущелье Адыр-Су.