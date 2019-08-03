Альпинист из Румынии получил травму при восхождении на Эльбрус

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Альпинист из Румынии получил травму ноги во время восхождения на Эльбрус, ему на помощь пришли спасатели.
Альпинист из Румынии получил травму при восхождении на Эльбрус
  • Эльбрус / © Serguei Fomine
  • globallookpress.com

«В 8:40 мск в субботу поступила информация, что в Эльбрусском районе на высоте 5100 м на горе Эльбрус альпинист из Румынии получил травму ноги», — приводит РИА Новости сообщение регионального ГУ МЧС.

На место происшествия выдвинулись трое специалистов Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС России по Кабардино-Балкарии спасли пермского альпиниста, который сорвался в ущелье Адыр-Су.

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