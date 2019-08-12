Краснодарские спасатели эвакуировали упавшего со скалы туриста

Турист упал со смотровой площадки хребта Малый Бамбак в Краснодарском крае, спасатели эвакуировали его на вертолёте, сообщили в МЧС России.

«Вертолёт Ми-8 МЧС России с пятью спасателями и медиком на борту эвакуировал пострадавшего в Сочи и передал его медикам», — цитирует Интерфакс Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС.

Как отмечается, мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом левого предплечья и ушиб правой голени.

Ранее спасатели эвакуировали с Эльбруса румынского альпиниста, который получил травму ноги во время восхождения.