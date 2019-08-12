Краснодарские спасатели эвакуировали упавшего со скалы туриста
«Вертолёт Ми-8 МЧС России с пятью спасателями и медиком на борту эвакуировал пострадавшего в Сочи и передал его медикам», — цитирует Интерфакс Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС.
Как отмечается, мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом левого предплечья и ушиб правой голени.
Ранее спасатели эвакуировали с Эльбруса румынского альпиниста, который получил травму ноги во время восхождения.