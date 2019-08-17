Россияне получили право на автознаки нового формата

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Мотоциклисты и владельцы японских машин в России получили право на использование номеров нового формата.

Как сообщает Коммерсант, эти номера более компактные и удобные для крепления.

Отмечается, что регистрационные знаки нового формата нужно заказывать самостоятельно у частных компаний, имеющих на это разрешения. Подразделения ГИБДД такие номера пока не выдают.

Мотоциклисты получат уменьшенные госзнаки, а для владельцев японских, американских и некоторых советских машин (ГАЗ-21, ГАЗ-69, старые «Москвичи») вводятся новые виды задних двухстрочных номеров. 

ГОСТ Р 50577 с новыми форматами номеров был утверждён ещё в сентябре 2018 года с отложенным сроком действия.

26 июня сообщалось, что российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера. 

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