Более 2 тысяч людей оказались в зонах подтопления в Уссурийске
«В зонах подтопления Уссурийского городского округа находятся 16 домов, 169 придомовых участков, а также 456 га сельскохозяйственных угодий», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии города.
Отмечается, что за минувшие сутки в городе выпало 38 мм осадков, продолжается наполнение рек.
Также сообщается, что из-за переливов через дорожное полотно прервано транспортное сообщение с некоторыми селами округа.
Ранее сообщалось, что в Приморье затопило три участка дорог.