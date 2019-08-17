Более 2 тысяч людей оказались в зонах подтопления в Уссурийске

2718 жителей Уссурийского городского округа попали в зоны подтопления из-за продолжающегося в Приморье паводка.

«В зонах подтопления Уссурийского городского округа находятся 16 домов, 169 придомовых участков, а также 456 га сельскохозяйственных угодий», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии города.

Отмечается, что за минувшие сутки в городе выпало 38 мм осадков, продолжается наполнение рек.

Также сообщается, что из-за переливов через дорожное полотно прервано транспортное сообщение с некоторыми селами округа.

Ранее сообщалось, что в Приморье затопило три участка дорог.