Росстат сообщил об увеличении долга по зарплате в России на 7,1%

По данным Росстата, суммарная задолженность по зарплате в России в течение июля выросла на 182,9 млн рублей, или на 7,1%. Об этом сообщается на сайте Федеральной службы государственной статистики.

Отмечается, что по состоянию на 1 августа 2019 года сумма долгов составила 2,75 млрд рублей.

В материалах говорится, что из суммарной задолженности около 1,2 млрд рублей (44,1%) — это долги, образовавшиеся в 2019 году.

При этом 697,4 млн рублей (25,3%) из общей суммы — задолженность, образовавшаяся в 2017 году. Объём долгов 2017 года и более ранних периодов — 841,3 млн рублей (30,6%).

Ранее RT сообщал, что в Росстате выяснили основные причины незанятости в России.