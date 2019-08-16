Росстат сообщил об увеличении долга по зарплате в России на 7,1%
- © Илья Питалев
- РИА Новости
Отмечается, что по состоянию на 1 августа 2019 года сумма долгов составила 2,75 млрд рублей.
В материалах говорится, что из суммарной задолженности около 1,2 млрд рублей (44,1%) — это долги, образовавшиеся в 2019 году.
При этом 697,4 млн рублей (25,3%) из общей суммы — задолженность, образовавшаяся в 2017 году. Объём долгов 2017 года и более ранних периодов — 841,3 млн рублей (30,6%).
Ранее RT сообщал, что в Росстате выяснили основные причины незанятости в России.