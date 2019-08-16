Росстат сообщил об увеличении долга по зарплате в России на 7,1%

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По данным Росстата, суммарная задолженность по зарплате в России в течение июля выросла на 182,9 млн рублей, или на 7,1%. Об этом сообщается на сайте Федеральной службы государственной статистики.
Росстат сообщил об увеличении долга по зарплате в России на 7,1%
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Отмечается, что по состоянию на 1 августа 2019 года сумма долгов составила 2,75 млрд рублей.

В материалах говорится, что из суммарной задолженности около 1,2 млрд рублей (44,1%) — это долги, образовавшиеся в 2019 году.

При этом 697,4 млн рублей (25,3%) из общей суммы — задолженность, образовавшаяся в 2017 году. Объём долгов 2017 года и более ранних периодов — 841,3 млн рублей (30,6%).

Ранее RT сообщал, что в Росстате выяснили основные причины незанятости в России.

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