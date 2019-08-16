Экс-министр финансов Подмосковья признал вину в хищении 11 млрд рублей

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Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов признал вину в хищении более 11 млрд рублей и раскаялся в содеянном.
Экс-министр финансов Подмосковья признал вину в хищении 11 млрд рублей
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«Признаю себя виновным, раскаиваюсь. Прошу рассмотреть моё дело в особом порядке, осознаю последствия этого решения», — цитирует ТАСС обвиняемого.

Гособвинение выступило против рассмотрения дела в особом порядке, заявив, что прокурорам необходимо изучить все обстоятельства дела. 

В итоге суд отказал Кузнецову в его просьбе. 

Ранее Басманный суд Москвы на шесть месяцев продлил арест Кузнецова.

Подробнее — в материале RT.

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