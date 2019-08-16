Экс-министр финансов Подмосковья признал вину в хищении 11 млрд рублей
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«Признаю себя виновным, раскаиваюсь. Прошу рассмотреть моё дело в особом порядке, осознаю последствия этого решения», — цитирует ТАСС обвиняемого.
Гособвинение выступило против рассмотрения дела в особом порядке, заявив, что прокурорам необходимо изучить все обстоятельства дела.
В итоге суд отказал Кузнецову в его просьбе.
Ранее Басманный суд Москвы на шесть месяцев продлил арест Кузнецова.
Подробнее — в материале RT.