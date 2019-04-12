СК завершил следствие по делу бывшего министра финансов Подмосковья

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Следователи завершили следственные действия по уголовному делу бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова.
СК завершил следствие по делу бывшего министра финансов Подмосковья
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Об этом говорится на сайте ведомства.

«Завершены следственные действия по уголовному делу в отношении... Кузнецова. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьёй 159 УК, статьёй 174.1 УК, статьёй 160 УК (мошенничество; легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления; растрата)», — указывается в заявлении.

Согласно версии следствия, сумма ущерба, причинённого бюджету Московской области в результате противоправных действий, составляет более 14 млрд рублей.

«Сегодня Кузнецов и его защитники приступили к ознакомлению с более 300 томами
уголовного дела», — добавляется в сообщении.

Ранее экс-министр финансов Подмосковья заявлял, что не признаёт вину в хищениях.

В марте телеканал «360» сообщал, что в Мосгорсуде рассказали о проведении проверки в отношении судьи Кузьминского суда Москвы Руслана Якубаева.

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