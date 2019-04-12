СК завершил следствие по делу бывшего министра финансов Подмосковья

Следователи завершили следственные действия по уголовному делу бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Завершены следственные действия по уголовному делу в отношении... Кузнецова. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьёй 159 УК, статьёй 174.1 УК, статьёй 160 УК (мошенничество; легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления; растрата)», — указывается в заявлении.

Согласно версии следствия, сумма ущерба, причинённого бюджету Московской области в результате противоправных действий, составляет более 14 млрд рублей.

«Сегодня Кузнецов и его защитники приступили к ознакомлению с более 300 томами

уголовного дела», — добавляется в сообщении.

Ранее экс-министр финансов Подмосковья заявлял, что не признаёт вину в хищениях.

В марте телеканал «360» сообщал, что в Мосгорсуде рассказали о проведении проверки в отношении судьи Кузьминского суда Москвы Руслана Якубаева.