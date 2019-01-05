Экс-министр финансов Подмосковья не признал вину в хищениях

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Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, который ранее был экстрадирован из Франции, не признал вину в хищениях.
Экс-министр финансов Подмосковья не признал вину в хищениях
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  • РИА Новости

Об этом сообщает Следственный комитет России.

«Нет, не признаю», — сказал Кузнецов, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Кузнецову предъявили обвинение по трём статьям. До этого его экстрадировали из Франции в Россию.

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