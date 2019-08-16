Введение нового стандарта автомобильных номеров перенесли на 2020 год

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Введение новых видов государственных регистрационных знаков автомобилей перенесено с 2019 на 2020 год, подразделения ГИБДД пока будут выдавать знаки действующего образца. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на представителя МВД Ирину Волк.
Введение нового стандарта автомобильных номеров перенесли на 2020 год
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

«Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии ввод в действие нового национального стандарта перенесён на 4 августа 2020 года с правом его досрочного применения», — сказала она.

По её словам, в ГИБДД часто обращаются владельцы автомобилей, произведённых в США и Японии, с вопросами, касающимися применения государственных регистрационных знаков нового образца.

Волк указала, что применение уменьшенных автомобильных знаков не запрещено, но они могут быть установлены только на тех транспортных средствах, которые имеют нестандартные места для их установки.

В конце июля президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий владельцам автомобилей самостоятельно получить номерные знаки непосредственно у изготовителя.

В феврале ФАС предложила установить максимальную стоимость автомобильных номеров. Эксперт Дмитрий Болысов прокомментировал Nation News предложение. 

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