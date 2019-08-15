В Петербурге отчитались о проверках пожарной безопасности в школах

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Сотрудники ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу провели более 2 тыс. проверок и профилактических противопожарных обследований в школах, передаёт kp.ru.
В Петербурге отчитались о проверках пожарной безопасности в школах
  • РИА Новости

«Всего на учёте пожарных 1972 учреждения образования, расположенные в 2628 зданиях. В итоге по всем приняты положительные решения об их эксплуатации в новом учебном году», — заявили в Комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

В 2019 году на пожарную безопасность в школах направили более 1,1 млрд рублей.

Как отметили в комитете, все учебные учреждения имеют системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, а также первичные средства пожаротушения.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области рассказали о проверках учебных учреждений на пожарную безопасность.

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