Расчёты беспилотников ЗВО провели учения в Ленобласти
- © mil.ru
Операторы БЛА ближнего действия «Элерон-3» и малой дальности «Орлан-10» отработали воздушную разведку и передали координаты найденных целей на командный пункт артиллерии.
Со своей стороны, артиллеристы поразили скрытые объекты условного противника.
Воздушная разведка с использованием беспилотников проходит во время маршей и при проведении учений и плановых полевых занятий.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что военнослужащие ЧФ выполнили электронные пуски ракет по морской и береговым целям.