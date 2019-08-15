Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курилах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировала слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о Курильских островах.

Лавров в ходе выступления на всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов» напомнил, что Россия, будучи преемником Советского Союза, готова выполнять взятые им обязательства.

«Чётко было сказано (в декларации от 1956 года. — RT), что Россия и Япония больше не воюют друг с другом… и, исходя из доброжелательного отношения к Японии, учитывая интересы японского народа, Советский Союз готов после заключения мирного договора передать Японии острова Хабомаи и Шикотан в качестве жеста доброй воли. Именно после заключения мирного договора», — заявил Лавров.

Он отметил, что в настоящий момент «всё упирается в нежелание» японских коллег признать итоги Второй мировой войны, что препятствует подписанию мирного договора.

«Наша официальная позиция», — сообщила Захарова, комментируя это заявление.

Также в МИД России заявили, что удивлены «нечистоплотной интерпретации» в ряде СМИ слов Лаврова, «повторяющих российскую официальную позицию по выработке мирного договора с Японией».

В ведомстве подчеркнули, что «любые спекуляции в духе «Лавров озвучил условия передачи островов Японии» недопустимы и являются дезинформацией».

В июле японский премьер-министр Абэ Синдзо заявлял о желании заключить мирный договор с Россией во время своего премьерского срока, который окончится в 2021 году.