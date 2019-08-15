Глава Росавиации назвал примерные сроки расшифровки самописцев А321
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«Бортовые самописцы сняты с борта воздушного судна. Воздушное судно не подвергалось возгоранию, поэтому расшифровка и анализ самописцев займёт кратчайшее время. Думаю, что в течение трёх дней расшифровка будет завершена», — заявил Нерадько.
15 августа Airbus А321 вылетел из аэропорта Жуковский в Симферополь. Вскоре после взлёта самолёт аварийно сел в кукурузном поле из-за отказа двигателей.
В Росавиации заявили, что А321 столкнулся со стаей чаек.
Эксперт Александр Романов прокомментировал в беседе с ФАН действия пилотов.