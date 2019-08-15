Самолёты-разведчики ЧФ отработали обнаружение корабельной ударной группировки условного противника
- РИА Новости
В занятиях участвовали пилоты штурмовой, оперативно-тактической и морской авиации ЧФ и Южного военного округа. В роли условного оппонента выступили малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» и сторожевой корабль «Сметливый».
Экипажи самолётов успешно выполнили задачу и передали на пункт управления разведывательно-ударными действиями точные координаты кораблей.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что военнослужащие ЧФ выполнили электронные пуски ракет по морской и береговым целям.