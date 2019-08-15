Самолёты-разведчики ЧФ отработали обнаружение корабельной ударной группировки условного противника

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Самолёты-разведчики Черноморского флота провели учения, в ходе которых отработали обнаружение корабельной ударной группировки условного противника. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.
Самолёты-разведчики ЧФ отработали обнаружение корабельной ударной группировки условного противника
  • РИА Новости

В занятиях участвовали пилоты штурмовой, оперативно-тактической и морской авиации ЧФ и Южного военного округа. В роли условного оппонента выступили малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» и сторожевой корабль «Сметливый».

Экипажи самолётов успешно выполнили задачу и передали на пункт управления разведывательно-ударными действиями точные координаты кораблей.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что военнослужащие ЧФ выполнили электронные пуски ракет по морской и береговым целям.

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