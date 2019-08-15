Модератором сессии ВЭФ с Путиным станет ведущий ABC

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в этом году модератором пленарной сессии на Восточном экономическом форуме станет ведущий ABC Джордж Стефанопулос.
Модератором сессии ВЭФ с Путиным станет ведущий ABC
  • РИА Новости

Он отметил, что в этом году в пленарном заседании примут участие президент России Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, японский премьер Синдзо Абэ, премьер Малайзии Махатхир Мохамад и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.

«В этом году модератором пленарной сессии во Владивостоке на экономическом форуме станет ведущий ABC News Джордж Стефанопулос», — заявил Песков.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что объявлена деловая программа ВЭФ-2019.

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