Модератором сессии ВЭФ с Путиным станет ведущий ABC

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в этом году модератором пленарной сессии на Восточном экономическом форуме станет ведущий ABC Джордж Стефанопулос.

Он отметил, что в этом году в пленарном заседании примут участие президент России Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, японский премьер Синдзо Абэ, премьер Малайзии Махатхир Мохамад и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.

«В этом году модератором пленарной сессии во Владивостоке на экономическом форуме станет ведущий ABC News Джордж Стефанопулос», — заявил Песков.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что объявлена деловая программа ВЭФ-2019.