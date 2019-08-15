Модератором сессии ВЭФ с Путиным станет ведущий ABC
- РИА Новости
Он отметил, что в этом году в пленарном заседании примут участие президент России Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, японский премьер Синдзо Абэ, премьер Малайзии Махатхир Мохамад и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.
«В этом году модератором пленарной сессии во Владивостоке на экономическом форуме станет ведущий ABC News Джордж Стефанопулос», — заявил Песков.
Ранее «Газета.Ru» сообщала, что объявлена деловая программа ВЭФ-2019.