На ВЭФ-2019 планируют обсудить проекты развития острова Русский

На Восточном экономическом форуме планируют обсудить проекты развития острова Русский, сообщает VostokMedia.com.

Как заявил глава Приморского края Олег Кожемяко, в следующем году на острове появятся велосипедные и беговые дорожки, доступ к фортам Владивостокской крепости.

Он также рассказал, что должна начаться вторая очередь строительства ДВФУ.

Об этом Кожемяко сообщил на встрече губернаторов регионов Дальнего Востока с полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым.

По его словам, план действия краевой администрации не окончательный, свои доработки могут внести жители региона.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что объявлена деловая программа ВЭФ-2019.