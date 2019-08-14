На ВЭФ-2019 планируют обсудить проекты развития острова Русский
- РИА Новости
Как заявил глава Приморского края Олег Кожемяко, в следующем году на острове появятся велосипедные и беговые дорожки, доступ к фортам Владивостокской крепости.
Он также рассказал, что должна начаться вторая очередь строительства ДВФУ.
Об этом Кожемяко сообщил на встрече губернаторов регионов Дальнего Востока с полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым.
По его словам, план действия краевой администрации не окончательный, свои доработки могут внести жители региона.
Ранее «Газета.Ru» сообщала, что объявлена деловая программа ВЭФ-2019.