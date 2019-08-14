На ВЭФ-2019 планируют обсудить проекты развития острова Русский

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На Восточном экономическом форуме планируют обсудить проекты развития острова Русский, сообщает VostokMedia.com.
На ВЭФ-2019 планируют обсудить проекты развития острова Русский
  • РИА Новости

Как заявил глава Приморского края Олег Кожемяко, в следующем году на острове появятся велосипедные и беговые дорожки, доступ к фортам Владивостокской крепости.

Он также рассказал, что должна начаться вторая очередь строительства ДВФУ.

Об этом Кожемяко сообщил на встрече губернаторов регионов Дальнего Востока с полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым.

По его словам, план действия краевой администрации не окончательный, свои доработки могут внести жители региона.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что объявлена деловая программа ВЭФ-2019.

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