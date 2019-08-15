Опрос ВЦИОМ показал объёмы трат россиян на погашение кредитов

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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса, касающегося объёма трат россиян на погашение кредитов.
Опрос ВЦИОМ показал объёмы трат россиян на погашение кредитов
  • РИА Новости

В исследовании говорится, что при наличии непогашенного кредита (51%) чаще всего россияне тратят на ежемесячную выплату от 10% до 20% семейного дохода (31%), преимущественно люди в возрасте от 18 до 24 лет (36%) и те, кому от 35 до 44 лет (36%). Еще 16% выделяют на погашение от 21% до 30% бюджета. Для 13% имеющих один или несколько кредитов ежемесячный платёж составляет от 41% до 50% дохода семьи.

Большинство респондентов (66%), которые имеют кредит, отметили, что за последний год не испытывали трудностей с выплатами. При этом 33% опрошенных россиян, преимущественно в возрасте 18-24 лет, испытывали затруднения с выплатами долгов.

Опрос был проведён 25 июля среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью.

Ранее депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил выдавать кредиты россиянам младше 25 лет только на образование и покупку жилья.

В июле директор Института цифровой экономики СПбГЭУ Денис Горулёв в беседе с Пятым каналом прокомментировал принятие Госдумой в третьем чтении закона, который запрещает микрофинансовым организациям выдавать кредиты под залог жилья.

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