Эксперт оценил запрет микрокредитов под залог жилья
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- РИА Новости
«Когда речь идёт о залоге недвижимости, то, как следствие, на этом не очень порядочные организации выстраивают свой бизнес для того, чтобы объекты, которые представляют собой хоть какую-то ликвидность, разными способами отобрать у людей», — заявил эксперт.
Как напомнил Горулёв, внимание данной проблеме уделяется давно. К примеру, благодаря усилиям Банка России «чёрные» организации начали уходить с рынка.
По мнению эксперта, в целом МФО продолжат работу в обычном режиме, а избыточная спекуляция исчезнет.
Ранее глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с ФАН прокомментировал запрет микрокредитов под залог жилья.