Эксперт оценил запрет микрокредитов под залог жилья

Директор Института цифровой экономики СПбГЭУ Денис Горулёв в беседе с Пятым каналом прокомментировал принятие Госдумой в третьем чтении закона, который запрещает микрофинансовым организациям выдавать кредиты под залог жилья.

«Когда речь идёт о залоге недвижимости, то, как следствие, на этом не очень порядочные организации выстраивают свой бизнес для того, чтобы объекты, которые представляют собой хоть какую-то ликвидность, разными способами отобрать у людей», — заявил эксперт.

Как напомнил Горулёв, внимание данной проблеме уделяется давно. К примеру, благодаря усилиям Банка России «чёрные» организации начали уходить с рынка.

По мнению эксперта, в целом МФО продолжат работу в обычном режиме, а избыточная спекуляция исчезнет.

Ранее глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с ФАН прокомментировал запрет микрокредитов под залог жилья.