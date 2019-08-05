Депутат из Ленобласти предложил ограничить выдачу займов для молодёжи

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Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил выдавать кредиты россиянам младше 25 лет только на образование и покупку жилья.

Как сообщает РИА Новости, соответствующее предложение Петров направил премьер-министру России Дмитрию Медведеву.

Свою позицию депутат обосновал тем, что молодёжь злоупотребляет кредитами и подобное отношение к займам в итоге подстёгивает финансовые учреждения к «заманиванию» молодых людей в «кредитное рабство».

«Сложившийся ход вещей в данной сфере негативно влияет на государственные интересы в части поддержки развития института брака, деторождения и инвестиций в наше будущее. Учитывая изложенные доводы, прошу вас рассмотреть вопрос о применении комплекса мер по ограничению выдачи банками потребительских и так называемых микрокредитов молодёжи, не достигшей 25-летнего возраста», — говорится в обращении Петрова.

Ранее бывший вице-президент Ассоциации российских банков, президент Национальной ассоциации коллекторских агентств Эльман Мехтиев в беседе с НСН оценил предложение Банка России не взимать долг с граждан, потерявших жильё из-за невыплат по ипотеке.

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