В Минпросвещения готовы изучить идею уроков по киберспорту в школах

Министерство просвещения России готово детально рассмотреть предложение Института развития интернета об организации в школах факультативных занятий по киберспорту, заявили в пресс-службе ведомства.

«Министерство готово детальнее ознакомиться с предложениями института в случае их поступления», — приводит РИА Новости сообщение.

Сотрудники ведомства отметили, что игровые виды спорта активно применяются в образовательном процессе, а также в организации внеклассного досуга.

При этом профильные тематические уроки по IT-технологиям и программированию включают и соревновательные элементы.

Однако в Минпросвещения также призвали не забывать о безопасности и здоровье детей, на которые могут негативно повлиять активное использование различных гаджетов.

«Отметим важность вопроса безопасности и здоровьесбережения детей, когда речь заходит о различных гаджетах и их влиянии на подростковый организм», — подчеркнули в российском ведомстве.

Ранее RT писал, что Институт развития интернета подготовил обращение в адрес министра просвещения Ольги Васильевой с инициативой по организации в нескольких школах в каждом регионе России факультативных занятий по киберспорту.

В Госдуме прокомментировали Nation News предложение.