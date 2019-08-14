Ту-95МС совершили полёт над Баренцевым и Норвежским морями
- РИА Новости
«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над акваториями Баренцева и Норвежского морей», — заявили в департаменте информации и массовых коммуникаций оборонного ведомства.
Общая длительность полёта составила четыре часа.
При этом на отдельных этапах маршрута российские самолёты сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии.
12 августа Ту-95МС провели плановый полёт над акваториями Баренцева, Норвежского и Северного морей.