Мосгорсуд оставил в СИЗО второго обвиняемого в беспорядках 27 июля
- РИА Новости
«Суд оставил решение Пресненского районного суда Москвы без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — заявили в суде.
Ранее Мосгорсуд отклонил жалобу на арест первого обвиняемого по делу о беспорядках в Москве Ивана Подкопаева.
Также Следственный комитет предъявил обвинение участнику незаконных акций Константину Котову по ст. 212.1 УК России («Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга»).