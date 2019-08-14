Мосгорсуд оставил в СИЗО второго обвиняемого в беспорядках 27 июля

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Московский городской суд по итогам рассмотрения жалобы оставил под арестом второго фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля Сергея Абаничева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
Мосгорсуд оставил в СИЗО второго обвиняемого в беспорядках 27 июля
  • РИА Новости

«Суд оставил решение Пресненского районного суда Москвы без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — заявили в суде.

Ранее Мосгорсуд отклонил жалобу на арест первого обвиняемого по делу о беспорядках в Москве Ивана Подкопаева.

Также Следственный комитет предъявил обвинение участнику незаконных акций Константину Котову по ст. 212.1 УК России («Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга»).

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