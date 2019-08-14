Мосгорсуд оставил в СИЗО первого обвиняемого в беспорядках 27 июля

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Мосгорсуд отклонил жалобу на арест Ивана Подкопаева — первого обвиняемого в участии в массовых беспорядках в ходе несанкционированной акции 27 июля в центре столицы.

«Решение Пресненского районного суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — цитирует РИА Новости судью.

В начале августа Пресненский суд арестовал Подкопаева до 27 сентября. Отмечается, что при задержании у него изъяли нож, молоток, противогаз и перцовый баллончик.

Молодой человек вину не признаёт.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет предъявил обвинение участнику незаконных акций Константину Котову по ст. 212.1 УК России («Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга»).

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