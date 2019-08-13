Участнику незаконных акций Котову предъявлено обвинение по статье 212.1 УК
- © СК РФ
«Константину Котову предъявлено обвинение по ст. 212.1 УК России. Вину он не признаёт», — сказала защитник, добавив, что Котов задержан.
По её словам, избрание меры пресечения в Пресненском суде состоится в среду, 14 августа.
Эйсмонт отметила, что её подзащитный с мая 2018 года десять раз привлекался к административной ответственности.
Первым осуждённым по уголовной статье о неоднократных нарушениях на митингах стал Ильдар Дадин, которого приговорили к трём годам лишения свободы. Затем Мосгорсуд снизил срок наказания на полгода. Впоследствии Верховный суд отменил приговор. Дадин сумел отсудить за незаконное преследование 2,2 млн рублей.