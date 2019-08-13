Участнику незаконных акций Котову предъявлено обвинение по статье 212.1 УК

Следственный комитет предъявил обвинение участнику незаконных акций Константину Котову по ст. 212.1 УК России (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга). Об этом ТАСС сообщила адвокат Котова Мария Эйсмонт.

«Константину Котову предъявлено обвинение по ст. 212.1 УК России. Вину он не признаёт», — сказала защитник, добавив, что Котов задержан.

По её словам, избрание меры пресечения в Пресненском суде состоится в среду, 14 августа.

Эйсмонт отметила, что её подзащитный с мая 2018 года десять раз привлекался к административной ответственности.

Первым осуждённым по уголовной статье о неоднократных нарушениях на митингах стал Ильдар Дадин, которого приговорили к трём годам лишения свободы. Затем Мосгорсуд снизил срок наказания на полгода. Впоследствии Верховный суд отменил приговор. Дадин сумел отсудить за незаконное преследование 2,2 млн рублей.