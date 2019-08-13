В Госдуме прокомментировали идею сократить рабочую неделю

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Первый зампред комитета Госдумы по науке и образованию, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с kp.ru прокомментировал предложение Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) перевести граждан на четырёхдневную рабочую неделю.
В Госдуме прокомментировали идею сократить рабочую неделю
  • РИА Новости

«Если при этом мы обеспечим темпы развития экономики и не будем ничего терять с точки зрения планов, которые мы строим, процентов роста ВВП, то, наверное, можно», — заявил он.

Как отметил Онищенко, необходимо понимать, что предлагается взамен, кроме арифметического сокращения рабочей недели.

Со своей стороны, организатор Всероссийской недели охраны труда Олег Косырев в беседе с телеканалом «360» назвал инициативу ФНПР нецелесообразной.

По его словам, практикой доказано, что самая оптимальная рабочая неделя — пятидневка.

«Более длинные выходные, конечно, приведут к снижению заработной платы. В любом случае и производительность труда, и время, затраченное на работу, всегда адекватны полученной зарплате», — считает он.

Ранее Минтруд прокомментировал предложение о четырёхдневной рабочей неделе.

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