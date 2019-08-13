В Крыму прокомментировали предложение сократить рабочую неделю
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«Я думаю, это вопрос не сегодняшнего дня», — сказала она в беседе с РИА Новости Крым.
По её словам, эта тема требует детальной проработки, внесения изменений во многие законодательные акты, готовности работодателей платить за четыре рабочих дня прежнюю зарплату и готовности самих работников к более интенсивному труду.
Ранее профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики Елена Варшавская в беседе с НСН выразила мнение, что предложение преждевременное.