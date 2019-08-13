В Крыму прокомментировали предложение сократить рабочую неделю

Председатель Федерации независимых профсоюзов Крыма Надежда Краденова прокомментировала предложение Федерации независимых профсоюзов России перевести граждан на четырёхдневную рабочую неделю.

«Я думаю, это вопрос не сегодняшнего дня», — сказала она в беседе с РИА Новости Крым.

По её словам, эта тема требует детальной проработки, внесения изменений во многие законодательные акты, готовности работодателей платить за четыре рабочих дня прежнюю зарплату и готовности самих работников к более интенсивному труду.

Ранее профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики Елена Варшавская в беседе с НСН выразила мнение, что предложение преждевременное.