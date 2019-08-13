В Адыгее обсудили подготовку к празднованию 75-летия Победы
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Среди основных мероприятий — проведение Всероссийской патриотической акции «Бессмертный полк», праздничный парад с участием военнослужащих Майкопского гарнизона, привлечением военной техники и авиации.
«Необходимо вовлекать все слои общества в подготовку памятных мероприятий. Отдельное внимание — молодёжным организациям: волонтёрам, юнармейцам и поисковикам. Они должны работать в тесном взаимодействии с ветеранскими организациями», — заявил глава региона Мурат Кумпилов на заседании республиканского оргкомитета «Победа».
По его словам, во всех муниципальных образованиях нужно привести в порядок воинские захоронения и мемориальные комплексы.
Ранее Пятый канал сообщал, что в Санкт-Петербурге провели траурную церемонию по случаю 75-летия окончания Ленинградской битвы.