В ОНФ прокомментировали сообщения об изображении солдат НАТО на памятнике в Амурской области

Сопредседатель центрального штаба ОНФ, ответственный секретарь «Поискового движения России» Елена Цунаева прокомментировала сообщение о том, что в посёлке Дипкун Амурской области на обновлённом памятнике погибшим в годы Великой Отечественной войны изобразили солдат в форме НАТО. Об этом информирует «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз ОНФ.

По мнению Цунаевой, это в первую очередь свидетельствует о безразличии тех, кто не думает о прошлом и будущем страны.

«В этой истории радует только то, что в данном населённом пункте ещё есть те, кому важно подойти к этому памятнику, постоять, подумать о чём-то важном, личном. И заметить, что, к сожалению, сотворили с мемориалом», — заявила Цунаева.

Ранее председатель Российского союза ветеранов Михаил Моисеев в беседе с НСН оценил сообщения об изображении солдат НАТО на памятнике в Амурской области.

Также сообщалось, что в Приамурье уберут изображение солдат НАТО с памятника.