В ОНФ прокомментировали сообщения об изображении солдат НАТО на памятнике в Амурской области
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- РИА Новости
По мнению Цунаевой, это в первую очередь свидетельствует о безразличии тех, кто не думает о прошлом и будущем страны.
«В этой истории радует только то, что в данном населённом пункте ещё есть те, кому важно подойти к этому памятнику, постоять, подумать о чём-то важном, личном. И заметить, что, к сожалению, сотворили с мемориалом», — заявила Цунаева.
Ранее председатель Российского союза ветеранов Михаил Моисеев в беседе с НСН оценил сообщения об изображении солдат НАТО на памятнике в Амурской области.
Также сообщалось, что в Приамурье уберут изображение солдат НАТО с памятника.