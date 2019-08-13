В Приамурье уберут изображение солдат НАТО с памятника

Исполняющая обязанности главы администрации посёлка Дипкун Амурской области Ирина Сокольникова сообщила, что панно на памятнике погибшим в годы Великой Отечественной войны, где изображены военные НАТО, будет заменено.

По её словам, работы по обновлению памятника в посёлке выполняла компания из Тынды, а макет изображения был подготовлен дизайнерами из Благовещенска.

«Вообще там темные силуэты (на обновлённом памятнике), там нет ничего, их не видно. Потом кто-то увидел, что на автомате мушка прицельная не такая», — приводит её слова РИА Новости.

Она добавила, что с фирмой, которая делала памятник, «обговорено, что будет замена».

Также Сокольникова добавила, что обновление памятника «делали срочно», и дизайнеры предлагали на выбор два эскиза.

«Первый — гражданская война, там были белогвардейцы с кокардами, а второй сбросили, где силуэты солдат. Мелкое фото было, я выбрала с силуэтами», — заявила она.

Ранее депутат Тындинского районного совета Валерий Ветелкин заявил, что на памятнике в посёлке Дипкун появилось изображение солдат НАТО.