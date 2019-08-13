В Приамурье уберут изображение солдат НАТО с памятника

Короткая ссылка
Исполняющая обязанности главы администрации посёлка Дипкун Амурской области Ирина Сокольникова сообщила, что панно на памятнике погибшим в годы Великой Отечественной войны, где изображены военные НАТО, будет заменено.
В Приамурье уберут изображение солдат НАТО с памятника
  • © РИА Новости

По её словам, работы по обновлению памятника в посёлке выполняла компания из Тынды, а макет изображения был подготовлен дизайнерами из Благовещенска.

«Вообще там темные силуэты (на обновлённом памятнике), там нет ничего, их не видно. Потом кто-то увидел, что на автомате мушка прицельная не такая», — приводит её слова РИА Новости

Она добавила, что с фирмой, которая делала памятник, «обговорено, что будет замена».

Также Сокольникова добавила, что обновление памятника «делали срочно», и дизайнеры предлагали на выбор два эскиза.

«Первый — гражданская война, там были белогвардейцы с кокардами, а второй сбросили, где силуэты солдат. Мелкое фото было, я выбрала с силуэтами», — заявила она.

Ранее депутат Тындинского районного совета Валерий Ветелкин заявил, что на памятнике в посёлке Дипкун появилось изображение солдат НАТО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить