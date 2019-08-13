В Амурской области на памятнике изобразили солдат НАТО
Об этом информирует РИА Новости.
Депутат сообщил, что памятник установлен в центре населённого пункта.
«Народ, проживающий в посёлке Дипкун, негодует по этому поводу. На памятнике изобразили солдат НАТО, с автоматами М-16», — заявил он.
При этом Ветелкин добавил, что, по его информации, местная администрация «не имеет к этому никакого отношения». Депутат заявил, что в районе хотят «узнать, кто производил работы на памятнике, и добиться изменений».
В июле интернет-издание «Сусанин» передавало, что в Ижевске отремонтировали памятник оружейникам Удмуртии.