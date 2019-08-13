В Союзе ветеранов оценили сообщения об изображении солдат НАТО на памятнике в Амурской области

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Председатель Российского Союза ветеранов Михаил Моисеев в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что в посёлке Дипкун Амурской области на обновлённом памятнике погибшим в годы Великой Отечественной войны изобразили солдат в форме НАТО.
В Союзе ветеранов оценили сообщения об изображении солдат НАТО на памятнике в Амурской области
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

По словам Моисеева, «это позор».

«Ведь памятник поставлен для того, чтобы увековечить память тех, кто сражался за нашу великую Родину. Это память о тех, кто погиб. Не говоря уже о живых, которых остаётся всё меньше и меньше. Это напоминание о той войне. А тем более на Дальнем Востоке», — заявил он.

Как напомнил Моисеев, 2 сентября будет отмечаться 75-летие окончания Второй мировой войны на Дальнем Востоке.

Ранее сообщалось, что в Приамурье уберут изображение солдат НАТО с памятника.

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