В Союзе ветеранов оценили сообщения об изображении солдат НАТО на памятнике в Амурской области
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- РИА Новости
По словам Моисеева, «это позор».
«Ведь памятник поставлен для того, чтобы увековечить память тех, кто сражался за нашу великую Родину. Это память о тех, кто погиб. Не говоря уже о живых, которых остаётся всё меньше и меньше. Это напоминание о той войне. А тем более на Дальнем Востоке», — заявил он.
Как напомнил Моисеев, 2 сентября будет отмечаться 75-летие окончания Второй мировой войны на Дальнем Востоке.
Ранее сообщалось, что в Приамурье уберут изображение солдат НАТО с памятника.