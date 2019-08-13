Главе Минприроды представили проект строительства второй ветки метро в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев представил проект строительства второй ветки метро в Екатеринбурге министру природных ресурсов и экологии России Дмитрию Кобылкину, сообщает URA.RU.

«Как показывают расчёты, ввод в эксплуатацию второй ветки метро позволит существенно сократить выбросы от автомобильного транспорта», — заявил глава региона.

Он отметил, что новая линия нужна в связи со строительством жилых кварталов и микрорайонов, а также из-за предстоящей Универсиады-2023.

Встреча Куйвашева и Кобылкина была посвящена реализации национального проекта «Экология» в Свердловской области.

Ранее в Екатеринбурге рассказали о планах по строительству второй ветки метро.

НСН сообщала, что китайская корпорация CRCC и акционерное общество «Мосинжпроект» заключили соглашение о развитии транспортно-пересадочного узла «Мичуринский проспект» в Москве.