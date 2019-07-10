В Екатеринбурге рассказали о планах по строительству второй ветки метро
- РИА Новости
«Проект будет стоить существенно дороже, чем 250 млн. У нас уже часть средств вложена, мы работаем с Гипротрансом», — заявил мэр Александр Высокинский на встрече с журналистами в рамках международной выставки «Иннопром».
По его словам, идут переговоры по использованию опыта Московского метрополитена.
Мэр также отметил, что в настоящее время нужно определиться с технологией строительства — например, должна ли ветка идти одним или двумя тоннелями.
«По проектированию мы уйдём за миллиард», — добавил Высокинский.
Ранее НСН сообщала, что китайская корпорация CRCC и акционерное общество «Мосинжпроект» заключили соглашение о развитии транспортно-пересадочного узла «Мичуринский проспект» в Москве.