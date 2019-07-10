В Екатеринбурге рассказали о планах по строительству второй ветки метро

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В Екатеринбурге рассказали о планах по строительству второй линии метро, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу мэрии.
В Екатеринбурге рассказали о планах по строительству второй ветки метро
  • РИА Новости

«Проект будет стоить существенно дороже, чем 250 млн. У нас уже часть средств вложена, мы работаем с Гипротрансом», — заявил мэр Александр Высокинский на встрече с журналистами в рамках международной выставки «Иннопром».

По его словам, идут переговоры по использованию опыта Московского метрополитена.

Мэр также отметил, что в настоящее время нужно определиться с технологией строительства — например, должна ли ветка идти одним или двумя тоннелями.

«По проектированию мы уйдём за миллиард», — добавил Высокинский.

Ранее НСН сообщала, что китайская корпорация CRCC и акционерное общество «Мосинжпроект» заключили соглашение о развитии транспортно-пересадочного узла «Мичуринский проспект» в Москве.

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