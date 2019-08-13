В крепости Керчь обезвредили 3,5 тысячи боеприпасов за два месяца

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Специалисты отряда центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» обезвредили более 3,5 тыс. взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны в крепости Керчь за два месяца. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на начальника ГУ МЧС России по Крыму Александра Еремеева.
В крепости Керчь обезвредили 3,5 тысячи боеприпасов за два месяца
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«Работа начинается ранним утром, пока нет утомительной жары. После обеда и времени на отдых личный состав приводит в порядок оборудование, используемое в работе», — заявил он.

Сотрудники работают на крутых склонах и в тесных штольнях.

В этом году работы начались 12 июня. Обследование территории проходит в две смены.

Ранее издание NovostiVolgograda.ru сообщало, что в Калачёвском районе Волгоградской области обезвредили четыре боеприпаса времён войны.

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