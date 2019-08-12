В Волгоградской области обезвредили четыре боеприпаса времён Великой Отечественной войны
- РИА Новости
Информация поступила от отдыхающих у Береславского водохранилища.
На место прибыли сапёры мотострелкового соединения Южного военного округа. Они определили, что обнаружены артиллерийский снаряд и три противопехотные гранаты.
Как заявил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев, боеприпасы отвезли на полигон и уничтожили.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининграде обезвредили боеприпас времён войны.