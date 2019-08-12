В Волгоградской области обезвредили четыре боеприпаса времён Великой Отечественной войны

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В Калачёвском районе Волгоградской области обезвредили четыре боеприпаса времён Великой Отечественной войны, сообщают NovostiVolgograda.ru.
В Волгоградской области обезвредили четыре боеприпаса времён Великой Отечественной войны
  • РИА Новости

Информация поступила от отдыхающих у Береславского водохранилища.

На место прибыли сапёры мотострелкового соединения Южного военного округа. Они определили, что обнаружены артиллерийский снаряд и три противопехотные гранаты.

Как заявил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев, боеприпасы отвезли на полигон и уничтожили.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининграде обезвредили боеприпас времён войны.

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