Испытания фрегата «Адмирал Касатонов» начнутся в сентябре

Испытания первого серийного фрегата проекта 22350 «Адмирал Касатонов» начнутся в сентябре 2019 года. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«В течение недели новейший фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» выйдет для отработки завершающего этапа заводских ходовых испытаний в назначенных полигонах Балтийского моря. В сентябре фрегат приступит к Государственным испытаниям», — цитирует РИА новости капитана 1-го ранга Игоря Дыгало, представителя департамента информации и массовых коммуникаций ведомства по ВМФ.

Ранее стало известно, что ВМФ России в 2019 году пополнят 15 кораблей и катеров.

Как отметили в The National Interest, на параде Военно-морского флота в Санкт-Петербурге заметную роль сыграл «Адмирал Касатонов» с водоизмещением 4,5 тыс. тонн и уникальной противолодочной и противоторпедной системой «Пакет-НК».