В Нижегородской области начали проверку по факту пожара на теплоходе

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Приволжская транспортная прокуратура начала проверку по факту возгорания на трёхпалубном теплоходе «Святая Русь» в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
В Нижегородской области начали проверку по факту пожара на теплоходе
  • © ГУМЧС России по Нижегородской области

«На место происшествия выехал заместитель Приволжского транспортного прокурора и следственная группа. Начата проверка исполнения требований законодательства при отстое судов», — говорится в заявлении на сайте ведомства.

По итогам проверки прокуратура оценит нанесённый судну ущерб, а также вынесет решение о мерах прокурорского реагирования.

Ранее ФАН передавало, что на находящемся на ремонте теплоходе «Святая Русь» произошёл пожар площадью 450 кв. м. К моменту возгорания людей на борту не было.

Телеканал «360» также уточнял, что пожару присвоен второй, повышенный ранг сложности.

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