В Нижегородской области начали проверку по факту пожара на теплоходе

Приволжская транспортная прокуратура начала проверку по факту возгорания на трёхпалубном теплоходе «Святая Русь» в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«На место происшествия выехал заместитель Приволжского транспортного прокурора и следственная группа. Начата проверка исполнения требований законодательства при отстое судов», — говорится в заявлении на сайте ведомства.

По итогам проверки прокуратура оценит нанесённый судну ущерб, а также вынесет решение о мерах прокурорского реагирования.

Ранее ФАН передавало, что на находящемся на ремонте теплоходе «Святая Русь» произошёл пожар площадью 450 кв. м. К моменту возгорания людей на борту не было.

Телеканал «360» также уточнял, что пожару присвоен второй, повышенный ранг сложности.