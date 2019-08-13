В Нижегородской области начали проверку по факту пожара на теплоходе
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«На место происшествия выехал заместитель Приволжского транспортного прокурора и следственная группа. Начата проверка исполнения требований законодательства при отстое судов», — говорится в заявлении на сайте ведомства.
По итогам проверки прокуратура оценит нанесённый судну ущерб, а также вынесет решение о мерах прокурорского реагирования.
Ранее ФАН передавало, что на находящемся на ремонте теплоходе «Святая Русь» произошёл пожар площадью 450 кв. м. К моменту возгорания людей на борту не было.
Телеканал «360» также уточнял, что пожару присвоен второй, повышенный ранг сложности.