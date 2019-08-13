В Нижегородской области произошёл пожар на теплоходе

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В Нижегородской области произошёл пожар на трёхпалубном теплоходе «Святая Русь», сообщает ФАН.
В Нижегородской области произошёл пожар на теплоходе
  • © Николай Хижняк
  • РИА Новости

По имеющимся данным, судно стояло в доке на ремонте. Теплоход не эксплуатируется с 2018 года.

Площадь возгорания составила 450 кв. метров. Людей на борту не было.

К месту происшествия прибыл пожарный катер «Вьюн». Он тушит огонь из акватории Волги. Задействованы 21 человек и шесть единиц техники, в том числе 11 человек личного состава и три единицы техники от МЧС.

Возгоранию присвоен второй повышенный ранг сложности, передаёт телеканал «360» со ссылкой на начальника пресс-службы регионального ГУ МЧС Михаила Чиркова.

Ранее сообщалось, что на борту эвакуированного в Карелии теплохода находились более 120 человек.

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