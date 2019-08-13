В Приамурье демонтировали панно с изображением солдат НАТО

Панно, на котором изображены солдаты НАТО, демонтировали с памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны, установленного в посёлке Дипкун Тындинского района Приамурья.

© Максим Богодвид

РИА Новости

«Произвели демонтаж, все эти мемориальные доски сняли, ободрали штукатурку, ведутся ремонтные работы», — цитирует РИА Новости депутата Тындинского районного совета народных депутатов Валерия Ветёлкина. Отмечается, что после замены панно на памятнике появится изображение советских солдат. Ранее исполняющая обязанности главы администрации посёлка Дипкун Амурской области Ирина Сокольникова сообщила, что панно на памятнике погибшим в годы Великой Отечественной войны, где изображены военные НАТО, будет заменено.