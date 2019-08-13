Эксперт оценил рекомендации Роскачества по выбору варёной колбасы

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Полина Полетаева
Инженер-технолог в области мясных продуктов Денис Кровопусков в беседе с RT оценил рекомендации Роскачества по выбору варёной колбасы.
Эксперт оценил рекомендации Роскачества по выбору варёной колбасы
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«Рекомендации в целом по органолептике, по упругости и цвету описаны нормально. Но опять же, цвет продукции колбасы может меняться и меняться не потому, что добавили красители, а потому, что существуют технологические решения, например, предпосол, которые в натуральном своём выражении могут менять цвет продукта. Что касается этикетки, срок годности, жиры и белки, килоджоули — всё указано правильно», — сказал он.

Технолог также уточнил, что колбаса изначально была придумана как деликатес и не стоит употреблять её в пищу каждый день.

Ранее в Роскачестве дали рекомендации по выбору варёной колбасы.

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