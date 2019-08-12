Чемпион Европы прокомментировал идею сделать шахматы обязательной дисциплиной в школах России

Чемпион Европы Эрнесто Инаркиев в беседе с kp.ru прокомментировал идею сделать шахматы обязательной дисциплиной в школах России.

«Я считаю, что это очень-очень важно, потому что шахматы учат принимать решение взвешенное, обдуманное», — заявил он.

По его словам, шахматы в школе — это очень правильно и очень здорово.

Как отметил Инаркиев, уже довольно большое количество регионов вводят этот предмет.

«В Краснодарском крае более тысячи школ уже оснащено, Москва также активно внедряет шахматы в школах. Новосибирская область тоже очень активна», — сказал он.

Ранее международный гроссмейстер Яна Мельникова в беседе с НСН оценила идею сделать шахматы обязательной дисциплиной в школах России.