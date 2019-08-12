Путин назвал эффективной работу Аксёнова на посту главы Крыма

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Российский лидер Владимир Путин назвал эффективной работу главы Республики Крым Сергея Аксёнова.
Путин назвал эффективной работу Аксёнова на посту главы Крыма
  • Reuters

Как сообщается на сайте Кремля, Путин провёл рабочую встречу с Аксёновым, в ходе которой руководитель региона информировал главу государства о социально-экономической ситуации в Крыму.

«Вы работаете эффективно, я знаю. Давайте поговорим по текущим вопросам более подробно», — заявил российский президент.

Ранее Путин приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму и поздравил мотоклуб с 10-летием проведения этого мероприятия на полуострове.

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