Путин назвал эффективной работу Аксёнова на посту главы Крыма

Российский лидер Владимир Путин назвал эффективной работу главы Республики Крым Сергея Аксёнова.

Как сообщается на сайте Кремля, Путин провёл рабочую встречу с Аксёновым, в ходе которой руководитель региона информировал главу государства о социально-экономической ситуации в Крыму.

«Вы работаете эффективно, я знаю. Давайте поговорим по текущим вопросам более подробно», — заявил российский президент.

Ранее Путин приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму и поздравил мотоклуб с 10-летием проведения этого мероприятия на полуострове.