В России ужесточат возможности заключения сделок с недвижимостью по электронной подписи

В России с 13 августа ужесточат возможности заключения сделок с недвижимостью по электронной подписи, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Федеральную кадастровую палату Росреестра.

Речь идёт о поправках к федеральному закону «О государственной регистрации недвижимости». Необходимость в изменениях потребовалась из-за нового вида мошенничества в России.

Злоумышленники использовали возможность дистанционной подачи документов, чтобы зарегистрировать переход права собственности на объекты недвижимости с помощью поддельных электронных подписей.

Теперь потребуется заранее подать заявление на бумажном носителе в орган регистрации прав. Тогда в Единый государственный реестр недвижимости будет внесена соответствующая отметка.

«В противном случае документы о регистрации перехода права собственности, например, в результате купли-продажи объекта недвижимости, поданные в электронном виде и заверенные электронной подписью, будут возвращены без рассмотрения», — пояснил замглавы палаты Павел Чащин.

Ранее СМИ сообщали, что в России утроилось количество случаев мошенничества с электронными ключами.