В России ужесточат возможности заключения сделок с недвижимостью по электронной подписи
- РИА Новости
Речь идёт о поправках к федеральному закону «О государственной регистрации недвижимости». Необходимость в изменениях потребовалась из-за нового вида мошенничества в России.
Злоумышленники использовали возможность дистанционной подачи документов, чтобы зарегистрировать переход права собственности на объекты недвижимости с помощью поддельных электронных подписей.
Теперь потребуется заранее подать заявление на бумажном носителе в орган регистрации прав. Тогда в Единый государственный реестр недвижимости будет внесена соответствующая отметка.
«В противном случае документы о регистрации перехода права собственности, например, в результате купли-продажи объекта недвижимости, поданные в электронном виде и заверенные электронной подписью, будут возвращены без рассмотрения», — пояснил замглавы палаты Павел Чащин.
Ранее СМИ сообщали, что в России утроилось количество случаев мошенничества с электронными ключами.