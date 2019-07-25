СМИ: В России утроилось количество случаев мошенничества с электронными ключами
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«Всплеск такого рода преступлений начался в конце прошлого года. Как правило, в большинстве случаев мошенничество вскрывается на стадии взыскания», — заявила директор СРО «МиР» Елена Стратьева.
Она отметила, что в связи с этим микрофинансовая компания вынуждена приостановить процесс получения долга и начать разбираться, кем является пожаловавшийся клиент — мошенником или пострадавшим.
По её словам, компании несут убытки, а лидеры по числу жалоб привлекают к себе внимание регулятора и саморегулируемой организации.
Ранее в Роскачестве рассказали о признаках телефонного мошенничества.