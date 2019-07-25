СМИ: В России утроилось количество случаев мошенничества с электронными ключами

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В первом полугодии 2019 года количество обращений по поводу займов, оформленных на третье лицо с помощью электронной подписи, достигло 15,4% от общего объёма, сообщает газета «Известия» со ссылкой на саморегулируемую организацию «Микрофинансирование и развитие» (СРО «МиР»). За аналогичный период 2018-го их было зарегистрировано 4,7%.
СМИ: В России утроилось количество случаев мошенничества с электронными ключами
  • globallookpress.com
  • © Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com

«Всплеск такого рода преступлений начался в конце прошлого года. Как правило, в большинстве случаев мошенничество вскрывается на стадии взыскания», — заявила директор СРО «МиР» Елена Стратьева.

Она отметила, что в связи с этим микрофинансовая компания вынуждена приостановить процесс получения долга и начать разбираться, кем является пожаловавшийся клиент — мошенником или пострадавшим.

По её словам, компании несут убытки, а лидеры по числу жалоб привлекают к себе внимание регулятора и саморегулируемой организации.

Ранее в Роскачестве рассказали о признаках телефонного мошенничества.

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