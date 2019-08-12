Мосгорсуд назвал неэффективным расследование второго дела Пирумова

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Мосгорсуд заявил о неэффективном расследовании второго уголовного дела в отношении бывшего замминистра культуры России Григория Пирумова.
Мосгорсуд назвал неэффективным расследование второго дела Пирумова
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

«Суд отметил неэффективную организацию предварительного следствия (уголовное дело возбуждено 16 мая 2018 года, тогда как лингвистическая судебная экспертиза, результаты которой ещё не получены, назначена лишь на 28 января 2019 года)», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Мосгорсуда.

7 августа Пирумов был условно-досрочно освобождён по так называемому делу реставраторов, однако остался под стражей в рамках другого уголовного дела.

12 августа Мосгорсуд перевёл Пирумова под домашний арест.

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